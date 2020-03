Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau:Unfallzeugen gesucht; Soltau: Dieselkraftstoff entwendet; Walsrode: Diebstahl aus Firmentransporter; Soltau: Wertlose Tasche gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.03.2020 Nr. 1

25.03 / Unfallzeugen gesucht

Soltau: Am Freitag 20.03.2020, gegen 11:35 Uhr, stieß ein unbekannter heller PKW beim Ausparken auf dem Parkplatz am Georges-Lemoine-Platz gegen einen gegenüber geparkten roten Renault Clio. Im Renault befand sich der Fahrzeugführer, welcher, als er den Anstoß bemerkte, sofort Hupzeichen gab. Der Verursacher entfernte sich dennoch in Richtung Walsroder Straße. Bereits am 16.03.2020 zwischen 07.00 Uhr und 09.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Mediclin am Oeninger Weg ein geparkter schwarzer Passat Kombi nicht unerheblich durch einen anderen unbekannten PKW an den rechten Seitentüren beschädigt. Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

24.03 / Dieselkraftstoff entwendet

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag aus einem geparkten Lkw etwa 700 Liter Dieselkraftstoff und einen Hochdruckreiniger im Wert von rund 1.000 Euro. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der B 71, Bereich Autobahnanschlussstelle Soltau/Ost abgestellt.

24.03 / Diebstahl aus Firmentransporter

Walsrode: Unbekannte schlugen in der Nacht zu Dienstag die Heckscheibe eines Firmentransporters ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren diverse Elektromaschinen. Das Fahrzeug war an der Verdener Straße abgestellt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

24.03 / Wertlose Tasche gestohlen

Soltau: Nachdem sie die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw, der an der Seilerstraße abgestellt war, eingeschlagen hatten, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag aus dem Fahrzeug eine Tasche ohne Wert. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell