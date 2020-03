Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparkter Pkw touchiert, Verursacher flüchtet

Hildesheim (ots)

Harsum, Berliner Ring. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 06.03.2020, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.30 Uhr, den Berliner Ring in Harsum und touchierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand ab geparkten Audi A 1. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der verursachte Schaden wurde auf 1700,- Euro geschätzt. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum ein vermutlich weißen Kfz gesehen haben, sich unter 05066/9850 zu melden.

