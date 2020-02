Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 318

Neumünster (ots)

Schmalstede. Bereits am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, kam es auf der L318 in Höhe der Ortschaft Schmalstede zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei betrat ein Fußgänger in der Dunkelheit unvermittelt die Fahrbahn der Landesstraße. Ein herannahender PKW Fahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 75 Jahre alte Fußgänger wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Der Fahrer des Mazda stand unter Schock und musste betreut werden. Die Landesstraße 318 wurde in Höhe des Parkplatzes Großmoor für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 3 Stunden gesperrt.

