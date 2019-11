Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auto vor Döner-Laden gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Zu einem Diebstahl eines schwarzen VW Polo kam es am Donnerstag, 14.11.2019 vor einem Döner-Laden in der Schopfheimer Straße. Der Besitzer des Polos stellte sein Fahrzeug gegen 11.30 Uhr ab und als er gegen 11.50 Uhr zurückkam, war sein Auto verschwunden. Den Originalschlüssel hatte der 27-jährige bei sich. Es handelt sich um einen VW Polo älteren Baujahrs. Wie genau das Fahrzeug entwendet wurde ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem verschwundenen Polo machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

