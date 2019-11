Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahndungsaktion in der "dunklen Jahreszeit" - Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 14.11.2019, fand bis in die Abendstunden eine große Kontroll- und Fahndungsaktion statt. Im Einsatz waren neben Polizisten des Polizeipräsidiums Freiburg auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, der Kriminalpolizei und des THW. Die Aktion wurde durch die Leiterin des Polizeireviers Weil am Rhein, Kathrin Mutter, geführt. Im Bereich von Weil am Rhein bis Schliengen und Kandern wurden sowohl stationäre, wie auch mobile Kontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten, sowie im öffentlichen Nahverkehr durchgeführt. Zielrichtung war hierbei insbesondere die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität und die Erlangung von Kenntnissen über Tätergruppierungen, deren Fahrzeuge und Fahrtwege. Außerdem wurde nach bekannten und unbekannten Tätern aus anderen Deliktsbereichen gefahndet. Insgesamt wurden etwa 100 Fahrzeuge und weit über 200 Personen kontrolliert. In dem Fahrzeug eines Mannes wurde mögliches Einbruchswerkzeug gefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Ein weiterer Mann wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehles festgenommen, konnte jedoch nach Bezahlung der Strafe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Im Weiteren ergaben sich ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz mit geringen Mengen Haschisch, eine Fahrt unter Drogeneinfluss und eine Fahrt mit einem nicht versicherten Auto. Bei Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln konnten zwei Personen ohne entsprechenden Fahrschein angetroffen werden. Alle Personen wurden angezeigt.

