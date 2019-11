Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Schluchsee-Dresselbach: Streifvorgang im Begegnungsverkehr - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.11.19, gegen 15:45 Uhr befuhr ein Autofahrer die Kreisstraße von Bonndorf kommend in Richtung Schluchsee.

Kurz vor Bärental kam dem 34-jährigen Fahrzeuglenker ein Pkw, teilweise auf seiner Fahrspur, entgegen. Ein Ausweichen auf der schmalen Straße war dem geschädigten Fahrzeugführer nicht mehr möglich, woraufhin es zum Streifvorgang der beiden Autos kam.

Durch die Kollision entstand am Fahrzeug des Geschädigten ein Schaden an der linken Fahrzeugseite. Am Pkw des Unfallverursachers wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Nach dem Streifvorgang fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen der Polizei auf mindestens 300 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

