Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht, silberner BMW beschädigt

Verkehrsunfallflucht (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.04.19, 07:30 bis 14:30 Uhr, wurde in Weeze auf der Wasserstraße ein dort abgestellter silberfarbener BMW von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Goch unter der Nummer 02823/1080.

