Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Pflegespray entzündet sich - Autofahrer erleidet Brandverletzungen

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag, 14.11.2019, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in WT-Tiengen Brandverletzungen erlitten, als sich der Inhalt eines im Kofferraum abgelegten Pflegesprays entzündete. Zum Unglück war es gegen 12:00 Uhr gekommen. Der 49 Jahre alte Fahrzeugbesitzer hatte ein Cockpitspray erstanden und noch auf dem Parkplatz bei seinem Ford angewandt. Danach legte er dieses in den Kofferraum. Vermutlich war das Ventil nicht richtig geschlossen, so dass sich die Gase des Sprays weiter im Innenraum verteilten. Als der Mann dann losfuhr, zündete er sich eine Zigarette an. Es kam in der Folge zu einer Durchzündung. Am Ford wurde die Windschutzscheibe meterweit über den Parkplatz katapultiert direkt über den Kopf eines Kunden hinweg. Desweiteren splitterten sämtliche Scheiben, sowohl die Türen als auch das Dach wölbten sich nach außen. Der Fahrer erlitt schwere Brandverletzungen. Er sprang noch selbstständig aus dem rollenden Wagen. Ein Notarzt und das Team eines Rettungswagens kümmerten sich um den Verletzten. Er wurde zur Überwachung in einem Krankenhaus aufgenommen. Durch herumfliegende Splitterteile wurden vier weitere Fahrzeuge und eine Scheibe des Gartencenters beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei rund 10000 Euro liegen. Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

