Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfall im Tunnel

Freiburg (ots)

Am 13. November, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein junger Autofahrer den Hugenwaldtunnel in Richtung Freiburg. Aus bislang noch nicht sicher geklärten Gründen kam er gleich nach der Einfahrt in den Tunnel auf den Gegenfahrstreifen. Dort kollidierte der Kleinwagen mit einem entgegenkommenden SUV. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich beide Autofahrer Verletzungen zu. Der 22-jährige Unfallverursacher aus einer Gemeinde des Oberen Elztales wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der entgegenkommende 60-jährige Mann aus der Schweiz erlitt ebenfalls Verletzungen, sodass beide in Krankenhäuser verbracht werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Auch am Tunnel wurde Schaden verursacht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und weiterer dringend erforderlicher Maßnahmen musste der Tunnel für etwa zwei Stunden gesperrt bleiben. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.

