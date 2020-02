Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Bei Regen mit Roller weggerutscht

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 17-jährige Ennepetalerin auf ihrem Leichtkraftrad auf der Hagener Straße aus Hagen in Richtung Wilhelmstraße. An der Kreuzung wollte sie nach rechts auf die Wilhelmstraße abbiegen, rutschte auf dem Abbiegestreifen mit ihrem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn weg und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die 17-Jährige leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

