Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Vandalen lassen sich an Lkw aus

Hattingen (ots)

Unbekannte drangen in eine Firmenhalle an der Nierenhofer Straße ein und beschädigten einen dort abgestellten Lkw. Mit einem dort aufgefundenen Eisengussstück schlugen sie die Beifahrerscheibe des Fahrzeuges ein. Sie schlugen Dellen in die Karosserie und beschädigten die Stoßstange. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell