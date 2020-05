Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Maskenpflicht missachtet und Angestellten bedroht

Raesfeld (ots)

Am Freitag betraten zwei noch unbekannte Männer gegen 13 Uhr einen Einkaufsmarkt an der Leinenweberstraße. Da sie keinen Mund-Nasenschutz trugen, wies sie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf hin. Bereits am Vortag waren die beiden Männer auf dieselbe Art und Weise aufgefallen und hatten nach der Aufforderung eine Maske aufgesetzt. Anders am Freitag - einer der Männer gab an, er müsse wegen einer Erkrankung keine Maske tragen und beide gingen in den Markt. Beim Verlassen des Marktes drohte einer der Männer dem Sicherheitsbediensteten einen Faustschlag an und der andere Täter deutete mit den Händen einen Schuss in Richtung des Geschädigten an. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

