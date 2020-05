Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ramsdorf - Geschädigter gesucht

Ramsdorf (ots)

Am Freitagmorgen fuhr eine Autofahrerin zwischen 06.00 Uhr und 06.30 Uhr über die Velener Straße zum Friedhof. Später stellte sie zu Hause einen Schaden an ihrem Pkw fest und geht davon aus, dass sie auf der Velener Straße gegen einen geparkten Pkw gefahren ist - einen Zusammenstoß habe sie nach eigenen Angaben aber nicht bemerkt. Der oder die mögliche Geschädigte wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden.

