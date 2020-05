Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vor Ampel aufgefahren

Vreden (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat ein 56-Jähriger am Donnerstag in Vreden leichte Verletzungen erlitten. Der Stadtlohner hatte mit seinem Wagen gegen 07.40 Uhr die Ringstraße in Richtung Gaxel befahren. Er hielt an der Einmündung Lärchenstraße, da dort eine Ampel Rotlicht zeigte. Das bemerkte ein 45-jähriger Stadtlohner zu spät, der hinter ihm gefahren war - es kam zum Aufprall. Der verletzte Fahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

