POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 18.02.2020

1. Gartenhütten aufgebrochen, Usingen, Eschbach, Auf dem Emgdenberg, 10.02.2020 bis 17.02.2020

(pa)Am Montag wurden der Polizei in Usingen zwei Einbrüche gemeldet, welche sich in der vergangenen Woche auf dem Waldzeltplatz in Eschbach ereigneten. Dort verschafften sich Unbekannte in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu zwei Gartenhütten, indem die an diesen jeweils eine Scheibe einschlugen oder -traten. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde lediglich in einem der Fälle eine vor der Hütte befindliche Wodkaflasche entwendet. Die Täter verursachten jedoch einen Gesamtschaden von über 500 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Werkzeugdiebe auf Baustelle, Bad Homburg v. d. Höhe, Zeppelinstraße, 13.02.2020, 14.30 Uhr bis 17.02.2020, 09.00 Uhr

(pa)Mehrere Werkzeuge entwendeten Diebe in den vergangenen Tagen auf der Baustelle einer Klinik in Bad Homburg. Zwischen vergangenem Donnerstag und Montagmorgen begaben sich Unbekannte auf das in der Zeppelinstraße gelegene Baustellengelände. Dort drangen die Täter auf bislang noch unbekannte Weise in einen abgeschlossenen Raum ein, aus dem sie einen Bohrhammer samt Zubehör sowie einen Kompressor stahlen. Zum Wert des Diebesgutes liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Kokain im Auto - vor Polizei geflüchtet, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, 18.02.2020, gg. 00.50 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag kam es im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf zu einer kurzen Verfolgungsfahrt, nachdem ein Autofahrer von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte. Beamten der Polizeistation Bad Homburg fiel gegen 00.50 Uhr in der Kirdorfer Straße ein Volkswagen aufgrund augenscheinlich stark erhöhter Geschwindigkeit auf. Die Streife entschloss sich, das Fahrzeug anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Auf das Anhaltesignal des Streifenwagens reagierte die Person im VW jedoch nicht durch Stoppen ihres Pkw; im Gegenteil: Der Wagen beschleunigte und versuchte der Polizei zu entkommen. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug durch Kirdorf. Als der VW in der Straße "An der Gedächtniskirche" abrupt stoppte und der Fahrer aussteigen wollte, kam es zur Festnahme. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 36-jährigen Mann aus Bad Homburg. Schnell wurde der Grund seiner Flucht klar: Er hatte Kokain bei sich. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte. Dies hatte eine ärztliche Blutentnahme auf der Polizeidienststelle sowie entsprechende Strafanzeigen zur Folge.

4. Alfa Romeo beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Schillerstraße, 14.02.2020, 00.00 Uhr bis 16.02.2020, 11.00 Uhr

(pa)Ende vergangener Woche fuhr in Kirdorf ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Pkw und anschließen davon. Die Fahrerin des Wagens parkte den Alfa Romeo - Modell Stelvio - in der Nacht zum Freitag gegen Mitternacht am Straßenrand der Schillerstraße in Höhe der Hausnummer 39. Am Sonntagvormittag musste die Frau dann feststellen, dass offenbar ein anderes Fahrzeug gegen das Heck des Alfa gefahren war, wobei ein Sachschaden von circa 1.000 Euro verursacht wurde. Statt sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern, hatte sich die Person unerkannt entfernt. Nun ermittelt die Polizeistation Bad Homburg. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Unfallflucht auf Parkplatz, Bad Homburg v. d. Höhe, Zeppelinstraße, 17.02.2020, 08.00 Uhr bis 13.50 Uhr

(pa)Am Montag wurde in Bad Homburg die Fahrerin eines Opel Adam unschön überrascht. Die Frau kam gegen 13.50 Uhr zu ihrem Kleinwagen zurück, den sie gegen 08.00 Uhr morgens auf dem städtischen Parkplatz "Kronenhof" in der Zeppelinstraße geparkt hatte. Das noch am Morgen unbeschädigte Fahrzeug wies nun eine frische Beschädigung im Bereich der hinteren Stoßstange auf. Eine erste Schätzung beziffert den Schaden auf rund 1.000 Euro. Von dem oder der Verantwortlichen fehlte jede Spur. Deshalb ermittelt nun die Bad Homburger Polizeistation wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 erbeten.

