PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 17.02.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falscher Handwerker - Seniorin bestohlen, Steinbach, Berliner Straße, 14.02.2020, gg. 14.30 Uhr

(pa)Etwa 50 Jahre alt mit untersetzter Figur, kurzem Haar und heller Haut, Hochdeutsch sprechend und bekleidet mit einem Arbeiteranzug. So beschreibt eine Steinbacher Seniorin einen Trickdieb, der sie am Nachmittag des vergangenen Freitags heimsuchte. Gegen 14.30 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der älteren Dame in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße. Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus und schilderte, dass aus allen Wasserleitungen nur braunes Wasser käme und er daher unbedingt die Wasserhähne überprüfen müsse. Die Seniorin ließ den angeblichen Handwerker herein und begleitete ihn in Küche und Badezimmer. Währenddessen begab sich offenbar ein Komplize des Mannes unbemerkt in die Wohnung, um die Räume nach Wertsachen zu durchsuchen. Erst als der "Handwerker" das Haus bereits wieder verlassen hatte, stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro sowie ihre Bankkarte gestohlen wurden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Opfer der Trickdiebe, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher stehlen Schmuck, Königstein im Taunus, Falkenstein, Reichenbachweg, 15.02.2020, 16.50 Uhr bis 16.02.2020, 16.15 Uhr

(pa)Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro erbeuteten Einbrecher in Falkenstein. Ein Einfamilienhaus im Reichenbachweg wurde zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag zum Ziel der Täter. Diese schlugen eine Fensterscheibe ein, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Die Unbekannten durchsuchten diverse Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, mit dem sie unerkannt vom Tatort flüchteten. Sie hinterließen durch ihr gewaltsames Eindringen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Einbruch am Wochenende, Königstein im Taunus, Falkenstein, Mühlweg, 14.02.2020, 10.45 Uhr bis 16.02.2020, 23.00 Uhr

(pa)Die Glasscheibe einer Terrassentür schlugen Unbekannte am Wochenende in Falkenstein ein, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter verschafften sich auf diese Weise zwischen Freitagvormittag und Sonntagabend Zugang in das im Mühlweg gelegene Wohnhaus. Dessen Räume durchsuchten sie anschließend nach Wertgegenständen. Die Einbrecher entwendeten Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro. Hinzu kommt der Schaden an der zerstörten Türscheibe. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

4. Pkw kontrolliert - zwei Strafanzeigen, Friedrichsdorf, Seulberg, Berliner Straße, 16.02.2020, gg. 00.10 Uhr

(pa)In der Nacht zum Sonntag hatte eine Verkehrskontrolle in Friedrichsdorf Seulberg für die Insassen eines Pkw gleich zwei Strafanzeigen zur Folge. Eine Streife der Polizeistation Bad Homburg hielt kurz nach Mitternacht in der Berliner Straße einen VW Polo an. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs sowie des 20-jährigen Fahrers zeigte dieser nicht nur Anzeichen für vorangegangenen Drogenkonsum, die Beamten konnten im Fahrzeug auch einen starken Marihuana-Geruch wahrnehmen. In beiden Fällen bestätigte sich der Verdacht. Ein Urintest des Fahrers schlug positiv auf THC an, bei seinem 17 Jahre alten Beifahrer fanden die Beamten mehrere Gramm Marihuana, was für beide eine Fahrt zur Polizeidienststelle sowie eine Strafanzeige zur Folge hatte.

5. Verkehrsteilnehmer mutmaßlich unter Drogen, Oberursel, Kapellenstraße (Stierstadt) / Feldbergstraße, 16.02.2020 / 17.02.2020

(pa)Bei Verkehrskontrollen der Polizeistation Oberursel wurden am Wochenende zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Drogen führten. In der Nacht zum Sonntag, gegen 00.35 Uhr, hielt eine Streife in der Kapellenstraße in Stierstadt einen Seat an. Dessen 18-jähriger Fahrer wies bei der Kontrolle Anzeichen eines Drogenkonsums auf. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Gramm Marihuana. Der 18-Jährige wurde für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht. Ebenso erging es einem 55-Jährigen in der darauffolgenden Nacht. Kurz nach Mitternacht fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Feldbergstraße ein Mann auf einem E-Scooter durch eine unsichere Fahrweise auf. Da auch diese Art Fahrzeug nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren werden darf, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Kokain anschlug. Dies hatte für den 55-Jährigen die ärztliche Entnahme einer Blutprobe sowie eine Strafanzeige zur Folge.

