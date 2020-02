PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallzeit: Montag, 17.02.2020, 14:36 Uhr 61476 Kronberg, L3005, Frankfurter Straße, Höhe Jaguar/Land Rover

Ein 77-jähriger aus Oberursel befuhr mit seinem VW Polo die L3005 (Frankfurter Straße) aus Fahrtrichtung Kronberg in Richtung Eschborn. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrzeugführer in Höhe des dortigen Autohauses die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr über den Gegenfahrstreifen auf den neben der Fahrbahn befindlichen Radweg. Hier kam es zu einer Kollision des PKW mit einer 47-jährigen Fahrradfahrerin aus Kronberg. Die Fahrradfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste, lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde im Anschluss an die Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die L3005 musste für die Landung eines Rettungshubschraubers sowie die Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Das Unfallfahrzeug und das Fahrrad wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Königstein unter 06174/9266-0 in Verbindung zu setzen.

