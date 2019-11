Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Meisenheim (ots)

Ärgerlich sind auch kleinere Unfallschäden am Fahrzeug, insbesondere wenn man ohne Schuld darauf sitzenbleibt. So könnte es einem Fahrzeugbesitzer passieren, der seinen Ford, DM2 / Kuga am Montagmorgen zwischen 8 und 12 Uhr in der Straße Obertor geparkt hatte. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte seinen linken Außenspiegel beschädigt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Kann jemand Hinweise zur Sache geben, fragt die Polizei, die in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar ist.

