Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht durch nicht gesicherte Ladung

Finkenbach-Gersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht konnten die Beamten am Montag in Finkenbach-Gersweiler in der Hauptstraße schnell klären.

Am frühen Morgen gegen 07:00 Uhr hat ein VW-Fahrer samt Anhänger mit einer nicht ordnungsgemäß gesicherten Eisenstange einen entgegenkommenden Nissan gestreift und im Anschluss Fahrerflucht begangen. Ein 30-jähriger Zeuge aus dem nördlichen Donnersbergkreis wendete sein Fahrzeug und konnte den Unfallflüchtigen stoppen und informierte die Ordnungshüter.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

