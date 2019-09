Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bandenitz (ots)

Auf der B 321 zwischen Bandnitz und Warsow ist am späten Montagnachmittag eine 31-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau verkehrsbedingt bremsen müssen, als plötzlich ein nachfolgendes Auto gegen ihren Wagen prallte. Die 31-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des nachfolgenden Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

