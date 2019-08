Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Einbruch - Kennzeichendiebstähle

Fulda (ots)

Roller gestohlen

Fulda - Am Sonntagnachmittag (18.08.) hatten es unbekannte Täter auf ein Leichtkraftrad-Roller der Marke "Generic Motor" abgesehen. Der silberne Roller mit dem Versicherungskennzeichen 175-LHC war in der Dr. Kopp-Straße durch den Geschädigten abgestellt worden. Die Diebe stahlen den Roller, welcher einen Wert von rund 100 Euro hatte.

Einbruch in Bistro

Fulda - In der Nacht zu Sonntag (18.08.) gelangten Unbekannte, vermutlich über ein Fenster, in den Verkaufsraum eines Bistros in der Rabanusstraße. Aus einer sich dort befindlichen Kasse stahlen die Diebe circa 600 Euro.

Mehrere Kennzeichendiebstähle

Fulda - Am vergangenen Wochenende kam es in Landkreis Fulda zu mehreren Kennzeichendiebstählen. Der Polizei sind bisher drei Taten bekannt geworden. In der Weimarer Straße stahlen unbekannte Diebe das hintere Kennzeichen OF-A 1310 von einem Mercedes. Im Ortsteil Malkes wurde in der Werner-von -Siemens-Straße das vordere Kennzeichen EIC-JF 86 von einem Audi gestohlen. In Fulda-Zirkenbach hatten es die Täter, in der Straße "Gieselbachweg" auf das vordere Kennzeichen, FD-ML 3500, eines Mercedes abgesehen. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 110 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell