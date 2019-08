Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat gestohlen

Bad Hersfeld (ots)

Zigarettenautomat gestohlen

Schenklengsfeld - In der Nacht zu Mittwoch (14.08.) rissen Unbekannte einen Zigarettenautomaten komplett aus der Verankerung und stahlen diesen. In der Vergangenheit kam es bisher zu fünf ähnlich gelagerten Fällen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der bis dato entstandene Schaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

