Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Tier aus misslicher Lage befreit

Lügde (ots)

Montag, 03.06.2019, 10:34 Uhr, Unter dem Schild. Die Feuerwehr Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Technische Hilfe : Tier in Notlage" in die Straße Unter dem Schild alarmiert. Eine Katze saß auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses fest. Ein besorgter Anwohner rief aus diesem Grund die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte befreiten die Katze aus Ihrer misslichen Lage mittels 4 Teiliger Steckleiter. Ein Nachbar hat im Anschluss das Tier in seine Obhut genommen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

