Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Baucontainer aufgebrochen

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte auf der Weerseloer Straße einen Baucontainer auf und entwendeten einen Stemmhammmer und zwei Handschneidegeräte. Zudem machten sich die Diebe erfolglos am Vorhängeschloss eines Dieselfasses zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell