POL-BOR: Raesfeld - Alkoholisierter Motorrollerfahrer stürzt

Raesfeld (ots)

Zu viel Alkohol intus hatte am Freitag ein 57 Jahre alter Motorrollerfahrer aus Raesfeld. Zeugen hatte beobachtet, dass er in unsicherer Fahrweise auf der Dorstener Straße unterwegs war. Nachdem er durch einen Pkw überholt worden war, erschrak er offenbar und kam in Höhe der Straße Osterströh von der Straße ab. Bei dem Sturz zog sich der Raesfelder leichte Verletzungen zu. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

