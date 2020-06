Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

In der Nacht auf Mittwoch, den 17.06.2020, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer von der Langestraße in die Theodor-Heuss-Straße ein. Wie sich später herausstellen sollte war es wohl der Alkohol, der ihm die Kontrolle über seinen Kleinwagen entzog. Er prallte gegen zwei ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Autos; hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

