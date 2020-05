Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin, flüchtiger Personenkraftwagen, Zeugen gesucht!

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Dienstag, den 26. Mai 2020, kam es gegen 15.00 Uhr in der Prälat-Caire-Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Verkehrsunfall, im Zuge dessen sich eine Person verletzte und sich ein unfallbeteiligtes Fahrzeug unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Was war passiert? Eine 17-jährige Motorradfahrerin befuhr den Parkplatz des real-Marktes und bremste auf Grund eines zügig herannahenden Autos. Infolge des eingeleiteten Bremsmanövers stürzte die Motorradfahrerin und zog sich eine leichte Verletzung zu. Der PKW-Fahrer verließ unterdessen die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Den bislang unbekannten PKW-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wenn Sie Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 / 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de

