Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mülleimer und Tür defekt: Bundespolizei stellt 19-jährige Randaliererin am Bahnhof Merseburg

Merseburg (ots)

Am Dienstag, den 16. Juni 2020 erhielt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 18.00 Uhr über die Polizeiinspektion Halle den Hinweis, dass eine Gruppe von Jugendlichen im Bahnhof Merseburg randalieren soll. Eine sofort eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Halle begab sich zum Ereignisort. Dort trafen sie auf Zeugen, die berichteten, dass eine junge Frau zunächst den Müllbehälter in der Bahnhofshalle mit ihren Fuß um trat und anschließend mit der Hand gegen die automatische Bahnhofseingangstür schlug, so dass diese herausfiel und die Abdeckung ebenfalls herausgerissen wurde. Die Tatverdächtige begab sich anschließend in den Stadtpark. Aufgrund der Zeugenaussagen sowie einer detaillierten Personenbeschreibung konnte die 19-Jährige kurz darauf durch die Bundespolizisten im Park gestellt werden. Die deutsche Staatsangehörige muss nun mit einer Strafanzeige wegen mehreren Sachbeschädigungen rechnen. Zudem kann die Deutsche Bahn zivilrechtliche Ansprüche für die Reparatur des Müllbehälters und der Tür geltend machen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell