Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Wyhlen: Scheiben an Autos eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

An zwei Fahrzeugen wurden in der Nacht auf Mittwoch, 03.06.2020, in Grenazch-Wyhlen die linken Seitenscheiben mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Die Scheiben gingen dabei nicht vollends zu Bruch. Ein Fahrzeug stand im Römerweg, das zweite ca. 250 m entfernt im Salinenweg. Der Tatzeitraum lag zwischen 03.00 Uhr und 04.30 Uhr. Zeugen berichteten von einem eventuell betrunkenen Radfahrer mit Rucksack und länglichem Gegenstand. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/9890-0) sucht weitere Zeugen, die ähnliche Wahrnehmungen in dieser Nacht gemacht haben oder Hinweise zum Radfahrer oder aufgefundenen Gegenständen machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

md/ma

