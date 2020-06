Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 21-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 02.06.2020 in der Straße Sonnhalde in Freiburg ist eine Person leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes um circa 19.30 Uhr die Rotackerstraße bergwärts in nördliche Richtung. Vermutlich um die Fahrerin des vor ihm fahrenden BMW Mini zu beeindrucken, soll der 21-Jährige dicht aufgefahren sein und habe dabei den Motor aufheulen lassen. Hinter dem schwarzen Mercedes fuhr zudem ein weißer Mercedes. Alle drei Fahrzeuge gehörten nach derzeitigem Kenntnisstand zusammen.

Im Bereich der Einmündung zur Straße Sonnhalde verlangsamte die vorne fahrende BMW-Fahrerin ihre Fahrt. Daraufhin überholte der 21-Jährige links, indem er auf der Gegenfahrbahnseite an der dortigen Verkehrsinsel vorbeifuhr.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß in südliche Richtung fahrenden 18-jährigen Pkw-Fahrer. Durch den Unfall wurde der 19-jährige Beifahrer im ordnungsgemäß fahrenden Pkw leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 21-jährigen Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind die drei in nördliche Richtung fahrenden Pkw aufgefallen (möglicherweise auf der Strecke von der Tullastraße in Richtung Unfallstelle)? Wer kann Hinweise zum Fahrverhalten der drei Pkw-Fahrer geben? Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0861 882 3100 entgegengenommen.

