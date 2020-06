Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Verkehrsunfall fordert drei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Zu einer frontalen Kollision zweier Pkws kam es am Dienstagmittag, 02.06.2020, auf der L 151 zwischen Hänner und Hottingen, wobei drei Schwerverletzte zu beklagen waren. Kurz vor Hänner war gegen 14:40 Uhr ein 64-jähriger mit seinem Land Rover auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fiat kollidiert. Neben dem Land-Rover-Fahrer verletzten sich im Fiat der 32-jährige Fahrer und eine 29 Jahre alte Frau schwer. Die Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Zwei im Fiat mitfahrende Kinder blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es dürften Totalschäden in Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro entstanden sein. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Feuerwehr Murg mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

