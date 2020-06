Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Flüchtender Rollerfahrer nach Verkehrsunfall -Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits am letzten Donnerstag, 28.05.2020, kam es an der Kreuzung Carl-Maria-von-Weber-Straße/Schönaustraße in Lörrach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorroller, wobei der Rollerfahrer flüchtete. Gegen 16:50 Uhr hatte dieser einer von rechts kommenden 39 Jahre alten Seat-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Der Rollerfahrer stürzte bei der folgenden Kollision auf die Straße, rappelte sich aber gleich wieder auf und fuhr in Richtung der Hauptstraße davon. Am Seat wurde ein Schaden von ca. 800 Euro verursacht. Auch der Roller müsste beschädigt sein. Dieser war schwarz/blau und hatte ein Versicherungskennzeichen. Das Alter des Fahrers wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, er war ca. 170 cm groß, schlank und von südländischer Erscheinung. Er trug einen weißen Helm und hatte eine roten Helm unterm Arm. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

