Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Drei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.06.2020, sind drei Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Lörrach leicht verletzt worden. Zwei passierten in der Basler Straße, einer im Ufhabiweg. Hier hatte gegen 10:15 Uhr ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer einen vorausfahrenden abbremsenden BMW am Außenspiegel gestreift. Am Bordstein stürzte der Radfahrer schließlich und wurde leicht verletzt. Davor gegen 08:20 Uhr war eine Polizeistreife auf einen am Straßenrand der Basler Straße stehenden verletzen Mann aufmerksam geworden. Wie sich herausstellte, war der 28 Jahre alte Mann mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen, als er wegen eines rückwärts ausparkenden Pkws bremsen musste. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 65 Jahre alten Pkw-Fahrer eingeleitet. Kurz vor 19:00 Uhr kam es zum zweiten Verkehrsunfall in der Basler Straße. Ein 71 Jahre alter Audi-Fahrer wollte nach links in die Weiler Straße abbiegen und stieß mit einem entgegenkommenden 69-jährigen Radfahrer zusammen. Dabei traf das Fahrrad das Hinterrad des Autos, der Radler wurde auf die Straße geschleudert. Er erlitt leichte Verletzungen. Bei allen Unfällen trugen die Fahrzeuge keinen Schäden davon.

