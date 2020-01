Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Erneuter Einbruch in Raiffeisenmarkt/Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag (23.01.2020) auf Freitag brachen unbekannte Täter in den Raiffeisenmarkt an der Speelberger Straße ein und entwendeten einen Akkuschrauber. Nun wurde der Markt in der Nacht von Montag (27.01.2020), 18:30 Uhr auf Dienstag (28.01.2020), 05:00 Uhr erneut Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über die Schiebetür Zugang zum Markt und entwendeten diverse Jacken, Gartengeräte sowie Tierfutter. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cp)

