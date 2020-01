Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Hecke brannte

Kerken (ots)

Einige Meter einer Gartenhecke sind am Montagmorgen, 27.01.2020, abgebrannt. Ein Zeuge war gegen 08.45 Uhr auf dem Fulkenbruchsweg in Nieukerk unterwegs, als er den Brand bemerkte und die Feuerwehr informierte. Durch den Brand wurde auch eine angrenzende Tanne in Mitleidenschaft gezogen. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, geht derzeit davon aus, dass die Hecke mutwillig in Brand gesetzt worden ist, und sucht Zeugen. (SI)

