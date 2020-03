Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnungsbrand

Lippe (ots)

(LW) Am Sonntagmorgen gegen 07.15 Uhr brach im 2. Obergeschoss eines dreistöckigen Hauses an der Lemgoer Straße ein Feuer aus. Ein zu dieser Zeit am Haus vorbeigehender Zeuge bemerkte Rauchschwaden aus einem der Fenster und klingelte sofort an der Haustür, um die Bewohner darauf aufmerksam zu machen. Gleichzeitig wurde die Feuerwehr Detmold alarmiert. Bei Eintreffen der Wehrleute und der Polizei schlugen bereits Flammen aus dem besagten Fenster. Der Bewohner des 1. Obergeschosses, ein 66-jähriger Mann, hatte bereits die Wohnung verlassen und befand sich in Begleitung seines Sohnes vor dem Haus. Die 46-jährige Bewohnerin des 2. Obergeschosses wurde durch Kräfte der Feuerwehr zusammen mit ihrem Hund aus ihrer Wohnung gerettet und mit Verdacht einer Rauchvergiftung dem Klinikum Lippe zugeführt. Weitere Personen sind in dem Haus nicht wohnhaft. Durch die Feuerwehr wurden die Bewohner des Nachbargebäudes ebenfalls evakuiert, da ein Übergreifen des Brandes nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr dauerte bis ca.12.30 Uhr. In dieser Zeit war die Lemgoer Straße komplett gesperrt. Das zweite Obergeschoss sowie das Dachgeschoss des Hauses brannten völlig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

