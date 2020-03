Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg - Krad prallt gegen Pkw

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagnachmittag gegen 15.25 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Horn mit seinem Ford Galaxy die Wilberger Straße von der Nordstraße kommend in Richtung Hessenring. Hinter ihm fuhr ein 52-jähriger Kradfahrer aus Lage mit seiner Harley-Davidson. In Höhe einer Kleingartenanlage beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach rechts in die Zufahrt zu dieser Anlage abzubiegen und verlangsamte seine Fahrt entsprechend. Der Kradfahrer registrierte dies zu spät und prallte seitlich gegen den Ford. Im Anschluss touchierte er mit dem Vorderrad den Bordstein, verlor das Gleichgewicht und kam mit dem Motorrad zu Fall. Dabei zog er sich leichte Beinverletzungen zu und wurde vorsorglich mittels eines Rettungswagens ins Klinikum Detmold eingeliefert. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell