Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Kradfahrer verletzt sich bei Sturz

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag gegen 13.15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Bielefelder mit seinem Krad der Marke Suzuki die Hindenburgstraße vom Hermannsdenkmal kommend in Richtung Hiddesen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Mit Verletzungen an Schulter und Hand wurde der Fahrer mittels eines Rettungswagens ins Klinikum Detmold eingeliefert. An dem Krad entstand Totalschaden.

