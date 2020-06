Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Oberprechtal: Parkende Autos mit Gullydeckel beschädigt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstag, dem 02.06.2020, gegen 03.00 Uhr, war ein rabiater Randalierer in der Schulstraße in Oberprechtal unterwegs. Er riss einen Gullydeckel aus dem Fahrbahnschacht und schlug damit die Frontscheibe eines geparkten Pkw Kia ein; anschließend warf er den Gullydeckel in die Frontscheibe eines geparkten Pkw Audi. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. Ein Anwohner hatte zur angegebenen Uhrzeit verdächtige Geräusche gehört, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass es sich um die Tatzeit handelt. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern an den Polizeiposten Elzach unter Tel. 07682 909196.

