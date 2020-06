Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Schwer verletzte Radfahrer - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein schwer verletzter Radfahrer am Dienstagmittag, 02.06.2020, in Bad Säckingen in ein Krankenhaus geflogen. Gegen 15:20 Uhr soll der 89 Jahre alte Mann alleinbeteiligt in der Unteren Flüh beim dortigen Gymnasium gestürzt sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden.

