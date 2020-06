Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Eisenbach, L172 - Geländewagen verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Freiburg (ots)

Am 02.06.2020, gegen 15:22 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Geländewagens die L172 von Neustadt kommend in Richtung Eisenbach. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache gerät der Pkw auf die Gegenfahrspur und streift dort zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Durch den Streifvorgang entsteht ein nicht unerheblicher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher setzt im Anschluss seine Fahrt in Richtung Eisenbach fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten handelte es sich um ein dunkles Fahrzeug, vermutlich einem Geländewagen mit auffällig großem Kühlergrill. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste im Bereich der vorderen linken Stoßstange sowie an der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt sein.

Hinweise zum Fahrzeug werden erbeten an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0.

RTN/ca

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell