Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl an Verkaufsstand - Zeugensuche

Freiburg (ots)

An einem Verkaufsstand in der Schildgasse wurde am Mittwoch, 17.06.20, gegen 14 Uhr, ein Geldbeutel entwendet. Offenbar wurde die Verkäuferin des Standes durch zwei Personen angesprochen und durch eine Vielzahl von zeitgleichen Bestellungen abgelenkt. Hierbei gelang es wohl zunächst unbemerkt den Geldbeutel der Verkäuferin mit mehreren hundert Euro zu entwenden. Bei den möglichen Tätern soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 30 Jahren, 170cm groß mit schwarzen, glatten Haaren und einem Drei-Tage-Bart gehandelt haben. Er war in Begleitung einer etwa 40-jährigen Frau, die etwa 160cm groß war und blondierte, zusammengebundene Haare hatte. Das Pärchen unterhielt sich in ausländischer Sprache. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

