Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Festnahme von Ladendiebin führt Ermittler auf Spur von mutmaßlichem Drogenhändler

Freiburg (ots)

Einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen hat die Polizei am 15.06.2020 in Freiburg. Der Beschuldigte steht in Verdacht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben.

Auf die Spur des 44-Jährigen gelangte die Polizei im Rahmen von Ermittlungen gegen eine 24-Jährige, die am 15.06. nach vorangegangenem Ladendiebstahl in Freiburg festgenommen wurde.

Noch am selben Tag wurde die Wohnung des 44-Jährigen im Stadtteil Oberau durchsucht. Dabei stellten die Ermittler unter anderem nicht geringe Mengen Heroin, Kokain, Marihuana, Ecstasy, Amphetamin, Bargeld sowie zwei Hieb- und Stichwaffen sicher.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen suchten mehrere Personen die Wohnung des mutmaßlichen Drogenhändlers auf, mutmaßlich um Drogen zu erwerben. Die Personen wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Ein 40-Jähriger Mann widersetze sich massiv der Kontrolle und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Gegen ihn und die zwei weiteren mutmaßlichen Abnehmer wird nun ebenfalls ermittelt.

Der festgenommene 44-Jährige, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, und die mutmaßlich gewerbsmäßig agierende Ladendiebin befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.

