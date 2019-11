Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Linienbus kommt von Straße ab

Schwanewede (ots)

Eine 38-jährige Fahrerin eines Linienbusses kam am frühen Montagmorgen aus bislang unkklarer Ursache gegen 01:00 Uhr in der Landstraße in Fahrtrichtung Vorbrucher Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus prallte gegen mehrere Verkehrspoller, zwei Wohnmobile, zwei Pkw und einen Roller. Durch den Aufprall wurden ein Wohnmobil und ein Pkw so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen unterstützte die Maßnahmen vor Ort und reinigte im Anschluss die Fahrbahn. Die Fahrerin verletzte sich leicht. In dem Bus befanden sich keine weiteren Insassen, sodass es glücklicherweise nicht zu weiteren Verletzten kam.

