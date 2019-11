POL-VER: Pressemelung vom 03.11.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, soll es im Kreuzungsbereich Zollstraße/Lindhooper Straße zu einer gefährlichen Verkehrssituation gekommen sein. Dabei soll ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw, Ford, den Kreuzungsbereich trotz roter Ampelschaltung passiert und nachfolgend fast zwei querende Fußgänger angefahren haben. Nach dieser Fahraktion habe sich der Pkw-Fahrer unbeirrt von der Örtlichkeit entfernt. Hinweise zum geschilderten Sachverhalt werden an die Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/806-0 erbeten.

Dörverden In der Nacht zum Sonntag, gegen 01:30 Uhr, waren im Ortsteil Hülsen auf der Hauptdurchgangsstraße zwei junge Männer aus der Tschechei mit ihrem Transporter, Renault, unterwegs. Aufgrund einer nicht unerheblichen Alkoholbeeinflussung kam der Fahrzeugführer mit seinem Renault von der Fahrbahn ab, touchierte dabei einen am Fahrbahnrand stehenden Megane und prallte abschließend gegen einen Baum. Da sich beim Eintreffen der Polizei beide Insassen nicht mehr im Transporter befanden, mussten sich beide einer angeordneten Blutprobe unterziehen. Im Übrigen musste der Transporter als auch der Megane voll beschädigt abgeschleppt werden, wobei sich der Gesamtschaden auf etwa 10000 Euro belaufen dürfte. Hinweise zum Verkehrsunfall werden an die Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/806-0 erbeten.

Osterholz-Scharmbeck Am Samstagmittag ereignete sich in einer Spielothek in der Schwaneweder Straße ein Diebstahl. Nach bisherigen Feststellungen nutzte eine bislang unbekannte männliche Person die kurzzeitige Abwesenheit der Tresenkraft aus und begab sich unbeobachtet in das Firmenbüro. Dort entwendete er eine größere Menge Bargeld und entfernte sich vom Tatort. Eine zeitnah veranlasste Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Grasberg Am Samstagmorgen kam es gegen 08:00 Uhr in der Straße Achterdamm in Grasberg zu einer Sachbeschädigung. Durch einen Zeugen konnte gesehen werden, wie ein junger Mann, der zuvor versucht hatte, per Anhalter mitzufahren, eine Vielzahl von Leitpfosten aus der Erde riss und diese auf die angrenzenden Felder warf. Des Weiteren bog er mehrere Kilometrierungsschilder um und zog eines samt Fundament aus dem Boden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Grasberg unter der Telefonnummer 04208/1222 in Verbindung zu setzen.

Ottersberg- Hintzendorf Am Samstagvormittag wurde ein Jugendlicher auf Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus aufmerksam. Er ging vorbildlich vor, da er die Bewohner warnte und sogleich die Feuerwehr alarmierte. Bis diese eintrafen, begann ein Bewohner schon mal eigenständig mit Löscharbeiten. Die später eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand in einem Hauswirtschaftsraum dann endgültig und vollständig ablöschen. Am Ende konnte resümiert werden, dass niemand verletzt wurde, jedoch ein erheblicher Sachschaden durch die Verrußung entstanden war. Die Brandursache steht derweil noch nicht fest.

