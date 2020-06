Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer muss ausweichen und prallt gegen Felsen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend, 17.06.2020, gegen 20:00 Uhr, auf der L 159 zwischen Untermettingen und Detzeln von der Straße geraten und gegen eine Felswand geprallt. Wie der unverletzte 42-jährige Fahrer angab, soll ihm ein schwarzer Kleinwagen in einer Kurve auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein, weshalb er ausweichen musste. Der Kleinwagen fuhr in Richtung Untermettingen davon. Der Mercedes-Benz des Mannes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Wer zu diesem Unfallgeschehen Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem gesuchten schwarzen Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

