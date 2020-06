Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Roller-Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Auf regennasser Fahrbahn stürzte am Mittwoch. 17.06.2020, gegen 16.50 Uhr, ein 22 Jahre alter Roller-Fahrer auf der B 317. Diese befuhr der junge Mann von der Ortsmitte Schönau kommend in Richtung Todtnau. An der Kreuzung zur L 142 beabsichtigte der Roller-Fahrer, der abknickenden Vorfahrtsstraße zu folgen, kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde vom DRK in eine Arztpraxis gebracht. Der Sachschaden an seinem Peugeot-Roller beläuft sich auf rund 1000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

