Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - fünf Fahrzeuge beteiligt, fünfstelliger Sachschaden

Bockhorn (ots)

Am Dienstagmittag, 28.01.2020, kam es gegen 12:50 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße Am Urwald zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen.

Ein 86-Jähriger aus Wilhelmshaven rutschte beim Einparken mit seinem PKW Jaguar zunächst vom Brems- auf das Gaspedal ab und stieß gegen einen abgestellten PKW Renault. Als er anschließend vorwärts fuhr prallte er gegen einen abgestellten PKW Opel, der wiederum gegen zwei weitere PKW (Opel und VW Tiguan) geschoben wurde. Es entstand ein Schaden von über 20.000 EURO, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell