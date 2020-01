Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein Verkehrsunfall und ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sande - eine Person leichtverletzt - Unfallverursachender Transporter und Zeugen gesucht

Sande (ots)

Am Dienstagabend, 28.01.2020, kam es gegen 18:35 Uhr in der Weserstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 39-jährige Fahrzeugführerin eines VW fuhr von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und übersah eine von rechts kommende 40-jährige Fahrerin eines Transporters.

Aufgrund des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Die Fahrerin des Transporters wurde leichtverletzt.

Kurze Zeit vorher kam es in der Albert-Brahms-Straße, Höhe Hausnummer 16, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines Fahrzeuges beschädigte bei der Durchführung eines Wendemanövers einen Blumentopf im Vorgarten eines Grundstücks. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Laut bisherigen Zeugenaussagen soll es sich bei dem Unfallverursachenden Fahrzeuges um einen Transporter eines Paketzustellers gehandelt haben.

Ergänzende Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell