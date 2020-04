Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch/Wuppertal - Vermisster Jugendlicher in Wuppertal gesehen

Bild-Infos

Download

Goch/Wuppertal (ots)

Ergänzung der Auftrags Nr.4003845 und 4003945 vom 08.04.2020

Der seit dem 26.03.2020 aus einer Jugendeinrichtung in Goch verschwundene 16 Jahre alte Giuliano Salvatore KEMPEN (Anmerkung: Familienname in Meldung 40038454 nicht übermittelt) ist durch Zeugen in der Wuppertaler Innenstadt gesehen worden. Nachdem der Junge am Tage des Verschwindens zuletzt abends am Gocher Bahnhof gesehen wurde, verdichteten sich die Hinweise, wonach der Vermisste über verwandtschaftliche Kontakte nach Solingen verfügt. Die Fahndungsmaßnahmen haben bislang nicht zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes geführt. Nun führt die Spur des Vermissten nach Wuppertal. Hinweise nimmt die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, die Polizei Wuppertal, 0202-2840, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell